São Paulo deve assinar com Paulo Miranda nesta quinta

SÃO PAULO - O São Paulo deve anunciar nesta quinta-feira o seu primeiro reforço para a próxima temporada. É o zagueiro Paulo Miranda, que tem reunião com a diretoria do clube para assinar o contrato de quatro anos.

"É bem possível que fechemos amanhã (quinta-feira) um contrato de quatro anos", revelou João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol do São Paulo, ao comentar sobre a negociação com Paulo Miranda.

Com 24 anos, Paulo Miranda defendeu o Bahia no Campeonato Brasileiro e estava nos planos do São Paulo há alguns meses. O zagueiro, inclusive, escreveu "novos planos para 2012", nesta quarta-feira, no seu Twitter.

Além de Paulo Miranda, o São Paulo negocia com o volante Fabrício, que está no Cruzeiro. "Temos interesse nele e já conversamos com o seu representante. Mas não está nada fechado", contou Jesus Lopes.