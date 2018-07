São Paulo deve estrear novo uniforme em jogo contra o Cruzeiro

São Paulo e Under Armour devem antecipar a data de lançamento do novo uniforme para que o time estreie a camisa no dia 6, contra o Cruzeiro, no Morumbi. A apresentação seria no dia 7, mas o clube e a empresa de material esportivo já estudam marcar o evento para antes da partida pela Libertadores para não criar um imbróglio. O mais provável é que o evento seja na segunda-feira, dia 4.

Caso não exista acordo, a equipe pode ficar em um impasse. O time teria que entrar em campo com um uniforme sem a marca do material esportivo. A data da apresentação foi marcada meses atrás e escolhida de acordo com a agenda do presidente da Under Armour, Kevin Plank, que virá ao Brasil acompanhar o lançamento.

Nesta segunda-feira representantes do clube e da empresa se reuniram para tratar de detalhes da apresentação da camisa. A tendência é que o evento seja na próxima segunda-feira, já que no dia seguinte a Federação Paulista de Futebol (FPF), vai realizar a cerimônia de premiação do Estadual.

Os jogadores já provaram o novo uniforme e as camisas são vendidas em pré-venda pela internet há duas semanas. A Under Armour começou a montar a estrutura para uma loja no Morumbi e também deve fazer no estádio a festa de lançamento.

EFETIVAÇÃO

O interino Milton Cruz deixou no ar nesta segunda-feira pela primeira vez a possibilidade de ser efetivado no comando do São Paulo. Em vez de descartar a chance de assumir a equipe, o técnico disse que a permanência no cargo depende somente do presidente do clube, Carlos Miguel Aidar.

"Estou fazendo meu trabalho, dando o meu melhor para o São Paulo. Eu vou ficar até quando eles acharem que eu deva fazer essa função", disse Milton Cruz em entrevista à Rádio Bandeirantes. Em cinco jogos no comando da equipe, foram quatro vitórias e uma derrota. O bom momento fez o time ganhar do Corinthians e desfrutar de uma fase de tranquilidade. "O Milton conversa muito com o elenco e está fazendo um ótimo trabalho, com bons resultados", elogiou o lateral-direito Bruno.