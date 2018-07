São Paulo deve fechar a contratação de Kieza por R$ 4 milhões

O São Paulo está perto de anunciar a contratação do atacante Kieza, que disputou a última temporada emprestado ao Bahia e foi vice-artilheiro da Série B com 14 gols. O clube do Morumbi deve pagar aproximadamente R$ 4 milhões ao Shanghai Shenxin, da China, pela totalidade dos direitos econômicos do jogador de 29 anos.

Kieza deve ser o terceiro reforço da equipe para a temporada. Antes dele, a diretoria fechou a contratação de empréstimo de uma temporada do lateral-esquerdo chileno Eugenio Mena e por último, a vinda do zagueiro Diego Lugano, ex-Cerro Porteño, com vínculo válido por um ano e meio. Já o atacante ex-Bahia deve assinar por três temporadas.

O Bahia comunicou na tarde desta terça-feira que havia desistido de manter o jogador, decisão que facilitou as tentativas do São Paulo pelo atacante. O clube nordestino chegou a fazer propostas de contratação efetiva para o Shanghai Shenxin, mas todas as investidas foram recusadas. Além do Bahia, o atleta atuou no futebol brasileiro pelo Fluminense, Ponte Preta e Náutico.

O reforço deverá brigar por posição no time titular com Centurión, Rogério e Wilder. Todos têm como característica a movimentação, a velocidade e as jogadas pelos lados do campo. O técnico Edgardo Bauza gosta de escalar as equipes na formação 4-2-3-1 e definiu Alan Kardec como o jogador responsável por atuar centralizado nesse esquema tático.