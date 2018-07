São Paulo deve jogar clássico com três atacantes

Paulo César Carpegiani desfez a dúvida sobre o ataque do São Paulo para o clássico com o Santos, no domingo. Em treino tático realizado na manhã desta quarta-feira, o treinador surpreendeu e escalou Dagoberto - que cumpriu suspensão no último jogo - Ricardo Oliveira e Fernandinho como titulares.

Se confirmada a mudança, Marlos irá para o banco de reservas. E o São Paulo atuará com três atacantes, com apenas Lucas na armação - Rodrigo Souto e Richarlyson serão os volantes. Diogo também ganhou chance e pode ser titular na lateral-esquerda.

Ainda nesta quarta-feira, o zagueiro Miranda e o volante Casemiro não participaram do treino por conta de uma amigdalite. "Espero que amanhã (quinta-feira) eles já estejam melhores para treinar", explicou o médico do clube, José Sanchez.

O São Paulo treinou nesta quarta-feira com: Rogério Ceni; Jean, Renato Silva, Alex Silva e Diogo; Rodrigo Souto, Richarlyson e Lucas; Fernandinho, Dagoberto e Ricardo Oliveira.