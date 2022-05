São Paulo deve negociar atacante Marquinhos e goleiro Volpi até o meio do ano

Marquinhos e Volpi deverão deixar o elenco do São Paulo até a metade do ano. O atacante tem proposta do Arsenal, da Inglaterra, enquanto o goleiro é pretendido pelo Toluca, do México.

Em 2019, aos 16 anos, Marquinhos assinou contrato com o São Paulo até 2024, mas a legislação da Fifa aponta que um primeiro compromisso profissional só pode ter no máximo três anos. Desta forma, o São Paulo deverá aceitar qualquer proposta do Arsenal para não perder o jogador de graça em julho, quando serão completados os três anos de contrato.

Já o Toluca deve apresentar também uma proposta para o São Paulo até julho por Volpi. O time mexicano é comandado pelo técnico Ignacio Ambri, que trabalhou no Querétaro, em 2015, juntamente com o arqueiro são-paulino.

Quando chegou ao São Paulo, em 2019, por empréstimo, Volpi veio com moral para ser um verdadeiro substituto para Rogério Ceni. Suas boas atuações fizeram a diretoria são-paulina contratá-lo, mas o goleiro não conseguiu manter bom desempenho por muito tempo e foi apontado por parte da torcida como o culpado pelas eliminações do time na Copa Libertadores e Copa do Brasil do ano passado. Com a chegada de Jandrei, Volpi foi para a reserva.

Com a possível saída destes atletas, o São Paulo também deve aproveitar para fazer novas aquisições. Um goleiro também está na mira. Diego Alves, do Flamengo, pode chegar. Ele já trabalhou com Ceni na equipe rubro-negra e perdeu espaço com a chegada de Santos, ex-Athletico-PR.