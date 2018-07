São Paulo deve poupar quase todos os titulares contra o Fluminense

O técnico Edgardo Bauza já avisou que poucos ou nenhum titular do São Paulo vai enfrentar o Fluminense, quarta-feira, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma coisa é certa: domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, somente os reservas estarão em campo. O foco do São Paulo está nas semifinais da Copa Libertadores, diante do Atlético Nacional, da Colômbia. O primeiro jogo será no próximo dia 6, no Morumbi.

"Na partida de quarta-feira pode ser que joguem alguns atletas ainda. Talvez não os 90 minutos, mas devem jogar. Vamos saber como Ganso está. Não posso arriscar. No domingo já não vai jogar nenhum jogador para a partida da Libertadores", disse Bauza. Para o treinador, é o momento de dar descanso aos atletas. "Não é hora de arriscar nada. Vamos tentar recuperar os jogadores. A quantidade de jogos preocupa", disse.

Domingo, contra o Santos, a equipe disputou a sua 39ª partida oficial no ano. Na pré-temporada, o São Paulo ainda fez um amistoso com o Cerro Porteño. "Somos o time que mais jogou no ano por ter entrado na Libertadores na repescagem e ido às semifinais", justificou Bauza.