São Paulo deve retomar conversas com clubes europeus por Lyanco

O zagueiro Lyanco não foi relacionado pelo São Paulo para o clássico desta quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, porque ganhou um período de descansos após representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-20. O jogador deve voltar aos treinos em alguns dias, mas tudo indica que ele jogará na Europa no segundo semestre.

"Tivemos uma proposta de Juventus, que nos foi comunicada, e outra do Atlético de Madrid, que veio por escrito. Acho que as conversas vão continuar em breve", resumiu Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo. Para ambas a diretoria fez uma contra-proposta, mas como a janela de transferências já fechou, as negociações poderão ser feitas com mais calma.

Se der certo, Lyanco pode ir para a Juventus, da Itália, ou o Atlético de Madrid, da Espanha, no segundo semestre. Assim ele defenderia o São Paulo neste momento e só embarcaria para a Europa em julho. Além dele, o São Paulo possui outros seis zagueiros no elenco: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Breno, Douglas e Lucão.

Leco também falou que não está à procura de outros reforços, mas que um clube do tamanho do São Paulo sempre está atento às oportunidades. Apesar das negativas do dirigente, o lateral-esquerdo Maxwell, do Paris Saint-Germain, está na mira. O contrato dele termina no dia 30 de junho e em outras ocasiões o clube já havia demonstrado interesse.