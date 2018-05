São Paulo deve ter apenas uma novidade diante do América-MG

As poucas dicas dadas pelo técnico Diego Aguirre durante os treinos da semana no São Paulo indicam que apenas uma novidade deve pintar no time que enfrenta neste domingo o América-MG. Com Anderson Martins suspenso, Arboleda deve ser titular.

A tendência é que Aguirre mantenha os outros dez titulares do duelo contra o Santos, em que o time fez uma boa atuação e saiu vitorioso por 1 a 0. Desta forma, uma provável escalação tem Sidão; Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Petros e Nenê; Marcos Guilherme, Everson e Diego Souza.

Nesta sexta, a equipe fez a maior parte do penúltimo dia de preparação com os portões do CT da Barra Funda fechados. De acordo com o clube, Aguirre fez ajustes de posicionamento e na movimentação tática do grupo, que também treinou passes rápidos.

Além de Anderson, Aguirre tem os desfalques garantidos de Rodrigo Caio, que se recupera de cirurgia no pé esquerdo, Morato e Gonzalo Carneiro, ambos aprimorando forma físico depois de se recuperarem de lesão. Na 7ª posição do torneio, o São Paulo dez pontos no Brasileirão.