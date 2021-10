São Paulo deve ter Calleri por pelo menos 45 minutos para enfrentar a Chapecoense

O torcedor do São Paulo tem a chance de ver Jonathan Calleri por mais tempo em campo neste domingo. Após uma semana de treinos, o argentino deve atuar pelo menos 45 minutos diante da Chapecoense, pelo Brasileirão. A partida na Arena Condá, em Chapecó, começa às 16h.

Contratado há um mês e três dias, o atacante ainda não completou um tempo em campo no seu retorno ao Morumbi após cinco anos. Foram apenas 39 minutos em três jogos com o técnico Hernán Crespo.

Na estreia, no triunfo diante do Atlético-GO por 2 a 1, Calleri entrou aos 33 do segundo tempo no lugar de Luciano e atuou por 18 minutos. Na partida seguinte, no empate com o América-MG foram mais 14 ao substituir Igor Gomes, aos 36 da etapa final. Por fim, o argentino ficou em campo por apenas sete minutos no 0 a 0 com o Atlético-MG, ao ocupar novamente o lugar de Luciano.

Crespo não revelou se Calleri será titular, mas, internamente, aprovou o trabalho realizado pelo argentino na semana sem jogos.

Antes deste período de treinos, o treinador demonstrou até certa irritação ao ser questionado sobre o jogador, dizendo que era impossível deixá-lo em campo por mais tempo devido ao longo período de inatividade (não atuava desde maio), sob o risco de perdê-lo por causa de uma contusão.

Agora, melhor preparado fisicamente, Calleri se tornou esperança para encerrar o jejum da equipe. O São Paulo não marcou nos dois últimos jogos e, com os dois empates, não conseguiu se afastar da zona do rebaixamento como pretendia na sequência que teve no Morumbi.

✈️ Próxima escala no @Brasileirao Chapecó Chapecoense Arena Condá 03/10 (domingo) ⏰ 16h#VamosSãoPaulo Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/21e6jTp3ce — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 1, 2021

Neste momento, o time de Crespo soma 27 pontos e tem quatro de vantagem para o Bahia, o primeiro no grupo da degola. O São Paulo quer uma vitória para subir alguns degraus e encostar na parte superior da tabela, já que o G-6 pode virar G-9, possibilitando sonhar com uma vaga na Libertadores.

"Temos nos cobrado bastante para melhorar cada vez mais, jogar mais. Temos o foco de ter mais a bola para jogar. O São Paulo precisa disso, nós precisamos disso. É ir lá muito focado, com consciência de que esse grupo merece cada vez mais algo melhor", afirmou Léo.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X SÃO PAULO

CHAPECOENSE - Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite e Denner; Mike, Bruno Silva e Anselmo Ramon. Técnico: Dino Camargo (Auxiliar).

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Galeano, Luan, Rodrigo Nestor, Luciano e Wellington; Rigoni e Marquinhos (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó.

TRANSMISSÃO - Globo e Premiere.