São Paulo deve ter Igor Vinícius e Hernanes em visita ao Flamengo

O São Paulo tem três jogos a menos no Brasileirão, que o deixaram com chances de fechar o primeiro turno na liderança geral. Mas teria de ganhar todos. Além deles, também precisaria bater o campeão Flamengo, no domingo. Para a importante visita aos cariocas, no Maracanã, Igor Vinícius e Hernanes podem ser as novidades.

A dupla está em fase final de recuperação. O lateral-direito poderia até ser relacionado para a viagem à Argentina, nesta quarta-feira. O São Paulo vai enfrentar o Lanús, pela Copa Sul-Americana, mas Tchê Tchê segue "quebrando o galho" pela ala.

Igor Vinícius perdeu os últimos três jogos do São Paulo por causa de uma contratura muscular. Para que volte inteiro, seguirá no processo de reabilitação na capital. Fernando Diniz espera contar com o lateral nos jogos decisivos do primeiro turno do Brasileirão e na volta contra o Lanús, na próxima semana.

O técnico também pode ganhar Hernanes no Rio. O meia já faz trabalhos em campo, recuperado de estiramento na coxa, e seria um excelente reforço na armação, com os chutes fortes de longa distância e também por ir bem nas bolas paradas.

O São Paulo perdeu apenas duas vezes nos últimos dez confrontos contra o Flamengo e acredita que pode surpreender os cariocas no Maracanã, domingo. De preferência com o máximo de reforços possíveis.

No ano passado, por exemplo, o Flamengo vinha ganhando bem de todo mundo e parou no paredão defensivo dos paulistas. Empate por 0 a 0 e aula de marcação. Desta vez, há um porém: a igualdade não servirá para as pretensões de ser líder.

Internacional e Flamengo somam 35 pontos, com mais um jogo por fazer no turno. O Atlético-MG tem 32 e duas partidas. Todos chegariam, no máximo, aos 38. O São Paulo somou 27 pontos em 15 partidas. Fará mais quatro no turno. Com 100% de aproveitamento bateria 39 pontos.