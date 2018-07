São Paulo deve ter mesmo time de estreia no Brasileiro

SÃO PAULO - Nem mesmo a derrota e a fraca exibição diante do CRB devem fazer Muricy Ramalho mudar o São Paulo para encarar o Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, em Uberlândia. O treinador até chegou a se contradizer na resposta quando questionado se pretendia fazer alguma alteração, mas no fim indicou que não deve mexer na forma de o time jogar.

Dessa forma, o jovem Boschilia terá mais uma oportunidade de mostrar serviço após ser substituído já no intervalo em Alagoas. O garoto, que foi um dos destaques na estreia do Brasileirão, deu lugar a Pabon, que pouco produziu.

"Tem que dar confiança para os jogadores, não adianta ficar mudando toda hora. Mas também não quer dizer que será esse time. Mas também não podemos ficar trocando a toda hora, por isso deve ser o mesmo time que vai jogar", disse um confuso Muricy.

A única novidade em relação ao jogo do meio de semana é o retorno de Luis Fabiano, poupado para evitar o risco de sofrer alguma lesão muscular. Muricy mostra-se animado com o retorno do jogador, que é o artilheiro do time na temporada com 12 gols em 17 jogos.

"Cuidamos dele nesse jogo, era uma questão de preservá-lo da viagem. Foi uma viagem muito dura, especialmente a de volta, acabou sendo melhor mesmo que ele não tenha ido. Tem treinado muito bem e é muito importante porque é o único que faz essa função", afirmou Muricy.

O provável São Paulo terá Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Boschilia e Ganso; Pato e Luis Fabiano.