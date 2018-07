São Paulo deve ter no domingo maior público do ano no Brasileirão

O São Paulo deve ter no domingo, contra o Coritiba, o maior público do ano no Campeonato Brasileiro. Até a tarde desta sexta-feira o clube havia vendido 25 mil entradas, número superior aos 21,2 mil pagantes que estiveram no jogo de maior torcida nesta edição do torneio, o empate em 1 a 1 com o Avaí.

A partida será às 11h, horário em que o time ainda não jogou em 2015. A diretoria fez uma promoção de ingressos para a partida e integrantes do programa de socio torcedor vão pagar somente R$ 10 pelas arquibancadas. Já para os demais são-paulinos o custo será de R$ 20, metade do cobrado no jogo anterior, contra o Fluminense.

"Será fundamental contar com o incentivo dos torcedores. Eles já demonstraram em outras oportunidades que podem nos fortalecer. Além disso, queremos vencer novamente na nossa casa. Temos condições de brigar por um resultado positivo e colar de novo nos líderes", disse o zagueiro Rodrigo Caio ao site oficial do São Paulo.

Apesar da presença, o público ainda fica bem abaixo da maior bilheteria do ano. O recorde é de 66.369 pessoas, número registrado em maio na partida contra o Cruzeiro, pela Copa Libertadores, e que é também o maior público do futebol brasileiro nesta temporada.

O horário mais cedo da partida de domingo vai mudar a rotina do elenco. A preleção será na noite anterior ao jogo e no domingo o elenco vai acordar às 8h, tomar café da manhã e depois seguir ao Morumbi. A comissão técnica marcou o treino nesta sexta-feira para o mesmo horário da partida para fazer o elenco se acostumar.