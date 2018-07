São Paulo deve ter quatro mudanças para enfrentar o Flamengo

O retorno do São Paulo ao Morumbi, no sábado, depois de três jogos fora de casa, virá com novidades. O técnico Ricardo Gomes organizou nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, uma formação com quatro mudanças em comparação ao time que no último domingo perdeu para o Vitória, em Salvador. Contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, Lugano, Bruno, Wesley e Kelvin devem ser titulares.

A equipe fez trabalho tático nesta quinta sem a presença dos jornalistas. Gomes frisou a velocidade na saída de bola e simulou situações de jogo. A baixa foi o volante Thiago Mendes, que com resfriado, acabou poupado na atividade e, por isos, deve dar lugar a Wesley. As outras alterações são a volta de Kelvin, livre de dores no joelho direito, Bruno na vaga de Buffarini e Lugano como substituto de Lyanco.

A presença do veterano uruguaio se dá pela lesão de Lyanco, que sofreu um estiramento muscular. O problema é o mesmo que tem afastado o zagueiro Maicon nos últimas partidas. O defensor não atua desde a derrota com Atlético-PR, mas agora está recuperado e começou nesta quinta o trabalho no campo para concluir o trabalho de volta às atividades normais.

Por estar a quatro pontos acima da zona de rebaixamento, o São Paulo considera o encontro com o vice-líder como fundamental para se afastar do perigo. "A bola parada preocupa muito. Nos últimos jogos sofremos muitos gols assim, coisa que não vinha acontecendo. Por isso, o Ricardo Gomes bateu muito nessa tecla, para diminuir nossos erros", disse o goleiro Denis.

A formação titular do São Paulo deve ter: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Wesley e Cueva; Carlinhos, Kelvin e Chavez.