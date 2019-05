São Paulo deve ter reforços para clássico contra o Corinthians

Após fazer cinco mudanças na equipe última quarta-feira, o técnico Cuca deve contar com reforços no São Paulo para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 19h, em Itaquera.

Hernanes e Hudson, poupados por dores musculares, devem voltar a ficar à disposição. Além deles, quem tem grandes chances de ser relacionado é Arboleda, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Há ainda os casos de Reinaldo e Antony. O lateral-esquerdo ficou no banco de reservas na última quarta-feira, enquanto o atacante entrou durante o segundo tempo da partida. A dupla estava desgastada fisicamente.

Com as prováveis voltas, o São Paulo pode ir a campo com: Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Everton e Alexandre Pato.

A preparação da equipe continua na tarde desta sexta-feira, quando a imprensa poderá acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores no CT da Barra Funda. O último treino acontecerá na tarde de sábado e será fechado.

O São Paulo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 11 pontos. O clássico contra o Corinthians será no domingo, às 19h, em Itaquera, pela sexta rodada do campeonato.