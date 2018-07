São Paulo deve ter time reserva no jogo contra o Santos, em Cuiabá

A derrota para o Atlético Nacional, de Medellín, deve fazer o São Paulo mandar o time reserva para o clássico contra o Santos, na Arena Pantanal, no domingo. Com poucas chances de título no Campeonato Brasileiro, Muricy Ramalho sinalizou que dará descanso para o grupo para que o time tenha condições físicas de reverter o placar de 1 a 0 a favor dos colombianos na semifinal da Copa Sul-Americana.

O treinador voltou a bater na tecla de que o excesso de jogos e viagens têm sido decisivos para que o time não consiga manter a constância nas partidas e que, por isso, pode alterar bastante o time para o clássico.

"A grande preocupação é a parte física. Alguns estão se arrastando, no fim do segundo tempo ficamos com pena do time. Eles estão no limite do físico. A gente não se prepara para jogar. Não dá para pôr jogador que não vai contribuir. Se eles não descansarem, não teremos chances", ponderou o treinador.

Apoio à ideia do técnico não falta. Logo depois da partida, Rogério Ceni também citou o desgaste dos companheiros e sinalizou que preservar o grupo para a partida decisiva na quarta-feira, no Morumbi.

"Chegamos ao limite do que esse time pode dar, jogando no meio e fim de semana direto. Uma hora a gente ia cair um pouquinho, não tem jeito. Chegamos uma encruzilhada e agora vamos ter que definir nosso caminho", ponderou o goleiro.

O São Paulo desembarca no Brasil apenas no início da madrugada desta sexta-feira. No sábado o elenco se reúne e viaja para Cuiabá, palco da partida contra o Santos.