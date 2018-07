São Paulo deve ter três desfalques contra o Sport no domingo

O técnico Juan Carlos Osorio começou nesta quinta-feira a definir a escalação do São Paulo para enfrentar o Sport, no domingo, na Arena Pernambuco, e deve ter três desfalques. O lateral-direito Bruno, o volante Wesley e o lateral-esquerdo Carlinhos continuam fora por lesões e a tendência é que fiquem fora da partida, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Durante uma hora o colombiano comandou nesta tarde uma atividade fechada para organizar a equipe. Os jornalistas puderam apenas acompanhar o restante do trabalho, quando o elenco já jogava em campo reduzido e com os times mesclados entre titulares e reservas. Recuperado de tendinite no joelho direito, o zagueiro Breno participou normalmente e pode ficar à disposição do treinador.

Bruno, com uma lesão no tornozelo esquerdo, e Carlinhos, com problema na coxa direita, chegaram a correr pelo gramado pela manhã desta quinta-feira e à tarde ficaram apenas na academia. Já Wesley, que sofreu uma pancada nas costas, tem feito trabalhos de fortalecimento e de hidroginástica para tentar se recuperar. O trio também ficou fora da última partida do time, no domingo, quando o São Paulo fez 3 a 1 no Coritiba, no Morumbi.

Até o jogo na Arena Pernambuco, a equipe vai fazer mais dois treinamentos, ambos fechados. A tendência é Osorio escalar uma equipe mais cautelosa contra o Sport, já que contra o Coritiba mandou a campo três atacantes e mais o meia Michel Bastos como lateral-esquerdo.