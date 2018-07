São Paulo deve ter três desfalques para domingo

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda depois de garantir vaga na semifinal da Copa Libertadores e recomeçou os trabalhos com desfalques. O lateral-esquerdo Mena vai se apresentar à seleção chilena e não enfrentar o Inter, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro e o meia Michel Bastos, com problemas na coxa direita, também deve ser baixa para o jogo no Morumbi, assim como Thiago Mendes.

O elenco trabalhou na manhã desta sexta-feira com os titulares em exercícios regenerativos. A novidade no campo foram os retornos do volante João Schmidt, livre de entorse no joelho direito, e do meia Daniel, recuperado de caxumba. A dupla vai tentar aprimorar a forma física antes de ficar à disposição do técnico Edgardo Bauza.

O treino não deu pistas sobre a possível formação titular do domingo. A partida será a última antes do zagueiro Rodrigo Caio se apresentação para a seleção brasileira para a disputa da Copa América Centenário, mesmo torneio que tira do São Paulo o chileno Mena. Os dois podem desfalcar a equipe do Morumbi por até nove rodadas caso as duas seleções nacionais avancem até as fases decisivas da competição.

Outra dúvida para a partida contra a equipe gaúcha é o volante Thiago Mendes, que sofreu uma pancada na quarta-feira contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e pode ser poupado do jogo.