São Paulo pode ter três desfalques para partida contra o América-MG

O técnico Diego Aguirre terá problemas para escalar o São Paulo no seu próximo compromisso, sábado que vem, contra o América-MG, no Morumbi. Everton voltou a sentir dores musculares durante o empate em 0 a 0 com o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, e Bruno Alves e Rojas levaram o terceiro cartão amarelo, logo, terão de cumprir suspensão na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação mais preocupante envolve o meia-atacante Everton, que precisou ser substituído por Liziero já próximo do apito final no primeiro tempo do San-São. De volta à equipe após três partidas afastado para tratar de um estiramento muscular na coxa esquerda, o camisa 22 voltou a sentir dores na região. Após o jogo, Aguirre falou que a nova lesão, a princípio, é menos grave do que a primeira. Ele espera contar com o jogador a partir do treino de quarta-feira.

Já os suspensos levaram o amarelo por motivos diferentes. O zagueiro Bruno Alves fez falta dura em Rodrygo logo aos 5 minutos de partida. Por sua vez, o atacante Rojas reclamou de uma marcação do árbitro Ricardo Marques Ribeiro e acabou advertido com o cartão. Lembrando que foram mostrados 11 cartões ao todo, sendo quatro para os são-paulinos – Hudson e Arboleda também foram punidos.

O resultado na Vila Belmiro acabou garantindo ao São Paulo a liderança provisória do Brasileirão, com 50 pontos, um à frente do Internacional, que só entra em campo nesta segunda, contra a Chapecoense, na Arena Condá.