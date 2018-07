São Paulo deve terminar 2013 sem novos reforços

SÃO PAULO - Salvo alguma surpresa de última hora, o São Paulo terminará o ano sem anunciar nenhum novo jogador além de Luis Ricardo, contratado da Portuguesa. O gerente executivo Gustavo Vieira de Oliveira está na Europa para conversar com alguns clubes para tentar trazer Vargas e Jucilei, mas dificilmente voltará da viagem com algum acordo sacramentado e assinado; a ideia é estreitar as relações e então tentar o acordo.

Como Gustavo é o responsável pelas negociações, o mercado brasileiro fica momentaneamente em segundo plano. Os dois nomes na pauta são os de Souza, do Grêmio, e Rafael Sobis, do Fluminense, mas ambos só serão abordados quando ele estiver de volta ao País.

Com o recesso de fim de ano se aproximando, a diretoria não acredita que conseguirá fechar 2014 pelo menos com mais uma novidade. A demora tem deixado Muricy Ramalho extremamente irritado e o treinador “sumiu” dos veículos de comunicação justamente para não disparar contra a diretoria.

Pressionado, o presidente Juvenal Juvêncio garante que o time terá reforços como prometeu ao treinador e a Rogério Ceni quando renovou contrato com a dupla. Pelo jeito, eles precisarão esperar até o início de 2014. O dirigente tenta contratar sem gastar muito dinheiro, mas não descarta uma investida maior para trazer ao menos um reforço de peso para o ano que vem.