São Paulo deve usar time misto no clássico com Corinthians

O São Paulo não deve ter força máxima para enfrentar o Corinthians, no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista. No clássico no estádio do rival, o técnico do time do Morumbi, Edgardo Bauza, pensa em dar descanso para alguns jogadores e escalar uma formação mista, por já priorizar o confronto seguinte, pela Copa Libertadores, contra o The Strongest, no Pacaembu.

Depois de bater o César Vallejo, nesta quarta-feira, Bauza iniciou a preparação para o clássico e adiantou que promoverá mudanças. "Seguramente a equipe que começou hoje (quarta-feira) não vai entrar em campo. Vamos fazer várias mudanças. Temos que pensar na partida de quarta, pela Libertadores. Vamos determinar entre sexta e sábado quem poderá começar jogando", disse o argentino.

O encontro com o Corinthians é o primeiro após a goleada por 6 a 1 no fim do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, também no Itaquerão. A equipe do técnico Tite entrou em campo na ocasião uma rodada depois de ter garantido o título do torneio e já sem os titulares, que foram poupados. Ainda assim, os reservas tiveram grande atuação e massacraram o São Paulo.

Bauza afirmou que vai analisar o desgaste dos jogadores e relembrou que o Corinthians também pode poupar titulares. O rival joga nesta quinta-feira pelo Campeonato Paulista ao receber o Capivariano. Já na próxima semana viajará ao Chile para estrear na Libertadores contra o Cobresal. "Será uma partida importante para medir forças. Vamos seguramente ter algumas alterações", prometeu.

Os mais prováveis poupados são o zagueiro Rodrigo Caio e o volante Hudson. Os dois atuaram em todas as partidas da equipe na temporada. O treinador aguarda para saber se pode contar com o retorno de dois jogadores que desfalcaram o time contra o César Vallejo. O atacante Alan Kardec, gripado, e o zagueiro Breno, com tendinite no joelho direito, aguardam liberação do departamento médico.