São Paulo deverá ter mais de 40 mil torcedores pela 5ª vez seguida

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vem levando, em média, mais de 35 mil torcedores aos seus jogos pela competição nacional. Neste domingo, às 16h, contra o Fluminense, o Morumbi receberá mais de 40 mil pessoas pela quinta vez consecutiva. Apesar de não ter anunciado parcial de ingressos vendidos, o clube informou nesta sexta-feira que não há mais entradas disponíveis para o setor de arquibancadas.

Também não há mais bilhetes para cadeira térrea azul e cadeira superior laranja. Restavam entradas, até pouco depois da hora do almoço, de cadeira térrea vermelha e cadeira superior amarela (R$ 80), cadeira especial azul e cadeira especial vermelha (R$ 120), além do setor Morumbi Premium (R$ 180).

A última parcial divulgada, na quinta-feira, mostrou que 31 mil ingressos haviam sido comercializados até entao.

Confira os públicos da equipe nas últimas quatro apresentações em seu estádio pelo Brasileirão:

26/8 - São Paulo 1 x 0 Ceará: 57.323.

19/8 - São Paulo 2 x 0 Chapecoense: 41.075.

5/8 - São Paulo 2 x 1 Vasco: 53.437.

21/7 - São Paulo 3 x 1 Corinthians: 58.624 (recorde do clube no ano).

A atual média de público no Nacional (35.494) garante ao São Paulo a segunda melhor dentre os 20 participantes do campeonato, atrás apenas do Flamengo (47.956).