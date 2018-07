São Paulo diploma jogadores e celebra fim da sua vitoriosa 'Geração 96'

O centro de formação de atletas do São Paulo, em Cotia, formou recentemente atletas como Lucas, Casemiro e Oscar, mas nunca teve uma safra tão vitoriosa. Conhecida como a 'Geração 96', o time de atletas nascidos em 1996 ganhou nove títulos, incluindo a Copa do Brasil Sub-17 de 2013, a Sub-20 em 2015 e 2016, além da Libertadores e do Campeonato Paulista deste ano.

O fim da temporada, porém, também marca o fim do ciclo deste grupo nas categorias de base. Deixam de ser aptos a jogar no sub-20 jogadores como Lucão, Luiz Araújo, Pedro Bortoluzo, Auro, Artur (todos já nos profissionais), Foguete, Kal, Tormena, Araruna, Júnior e Gabriel Rodrigues, além de Maidana e Banguelê, já emprestados para São Bernardo e Novorizontino, respectivamente.

Alguns vão estar no elenco profissional do São Paulo no ano que vem, sob o comando de Rogério Ceni. Outros serão emprestados para a disputa dos Estaduais, uma vez que cada clube só pode inscrever 28 atletas no Paulistão. Ainda há aqueles que continuarão suas carreiras profissionais longe do Morumbi.

Na noite de terça-feira, para celebrar o grupo, o São Paulo diplomou os atletas, que também receberam camisetas do clube com o símbolo "Made in Cotia". "Que fique para vocês o aprendizado do dia a dia, de fazer tudo com paixão e emoção, defender a camisa com muito amor. O que faz um jogo ser vencedor é ter energia diária, carreguem isso para o grupo que vocês farão parte. Vocês aprenderam que há caminhos certo e errados, sejam líderes, os times sempre tem a cara de seus líderes. Parabéns, do fundo do coração", discursou o técnico André Jardine.

Apesar do fim do ciclo de tantos jogadores campeões nascidos em 1996, o São Paulo deve manter a base forte, uma vez que sua "Geração 97" não fica devendo. Têm idade para mais um ano de Sub-20 o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Lyanco, o atacante David Neres (todos convocados para o Sul-Americano) e os meias Lucas Fernandes e Shaylon. Além disso, a "Geração 99" ganhou o Paulista Sub-17 e a Copa BH deste ano. A última grande safra de Cotia havia sido a "Geração 91/92", que formou Lucas Moura, Oscar, Casemiro, Henrique Almeida e Bruno Uvini.