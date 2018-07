São Paulo divide 49 gols até aqui no ano entre 15 jogadores

O zagueiro Anderson Martins, que abriu o caminho da vitória do São Paulo sobre o Corinthians, no último sábado, foi o 15º jogador do elenco a balançar as redes neste ano. Em 38 jogos, o time marcou 49 gols, sendo que apenas dois foram contra. O ESTADO levantou jogo a jogo quem já contribuiu para a campanha tricolor em 2018.

O artilheiro da equipe até o momento é o meia Nenê, autor de 10 gols. Ele é seguido de perto por Diego Souza, que fez oito. A dupla segue bem à frente dos demais "goleadores" são-paulinos, que tentarão manter a boa fase no Campenato Brasileiro nesta quinta-feira, quando encaram o Grêmio, às 19h30, em Porto Alegre, pela 15ª rodada. O São Paulo tem 29 pontos e segue na cola do líder Flamengo (30).

Um dado curioso da lista é que seis atletas da defesa já deixaram sua marca neste ano: além do já citado Anderson Martins, também fizeram gols os zagueiros Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio, além dos laterais Éder Militão e Reinaldo.

Outros nomes já nem compõem mais o grupo treinado pelo técnico Diego Aguirre, casos de Valdívia, Marcos Guilherme e Cueva.

Confira a lista completa de goleadores tricolores na temporada:

Nenê: 10 gols

Diego Souza: 8

Everton: 4

Cueva: 3

Marcos Guilherme: 3

Reinaldo: 3

Tréllez: 3

Valdívia: 3

Brenner: 2

Éder Militão: 2

Rodrigo Caio: 2

Anderson Martins: 1

Arboleda: 1

Bruno Alves: 1

Shaylon: 1

*Houve ainda dois gols contra a favor do São Paulo