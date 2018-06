São Paulo divulga lista de relacionados para o clássico com o Palmeiras

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, divulgou na noite desta quarta a lista de 23 relacionados para o clássico com o Palmeiras, nesta quinta, às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, onde o time tricolor tentará vencer pela primeira vez.

+ Lugano exalta torcida do São Paulo e projeta clássico: 'Tabu é para ser quebrado'

Sem Reinaldo, que se lesionou na vitória sobre o Linense por 2 a 1 no último domingo, o treinador são-paulino vai escalar Edimar para a lateral esquerda. Esta deve ser a única mudança do time para o clássico, que deve entrar em campo com: Jean; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Hudson, Cueva e Valdívia; Marcos Guilherme e Brenner.

Além do lateral, o time tem os desfalques de Jucilei e do goleiro Sidão, também tratando lesões, e Anderson Martins, que trata dores na região lombar.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Lucas Perri

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Júnior Tavares

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Hudson, Pedro e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez