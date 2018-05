São Paulo divulga relacionados com as voltas de Valdívia e Lucas Fernandes

O técnico uruguaio Diego Aguirre voltou a relacionar os meias Valdívia, que estava fora por opção, e Lucas Fernandes, recuperado de conjuntivite, para uma partida do São Paulo, que visita o América-MG neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar dos retornos, o treinador terá de lidar com desfalques para escalar o time.

Anderson Martins, suspenso, deverá dar lugar a Arboleda entre os titulares. Outro zagueiro indisponível é Rodrigo Caio, que operou o pé e, portanto, só o defensor equatoriano e Bruno Alves estão disponíveis no setor. O meia Cueva está a serviço da seleção do Peru, enquanto que Morato se recupera de lesão no tornozelo e Gonzalo Carneiro, com uma pubalgia, segue sem previsão de estreia.

Em sétimo lugar no Brasileirão, o São Paulo está invicto no torneio com 10 pontos, mas ainda não conseguiu vencer fora de casa. Foram três empates como visitante - contra Ceará, Fluminense e Bahia.

Confira a lista dos relacionados pelo São Paulo:

Goleiros - Jean e Sidão

Laterais - Bruno, Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros - Arboleda e Bruno Alves

Volantes - Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Petros

Meias - Everton, Lucas Fernandes, Valdívia, Nenê e Shaylon

Atacantes - Diego Souza e Tréllez