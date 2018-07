São Paulo divulga relacionados e confirma presença de Maicosuel e Thiago Mendes

O técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático neste sábado, além de algumas atividades técnicas, e encerrou a preparação do São Paulo para enfrentar o Corinthians, domingo, no Itaquerão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Pouco depois da atividade, o treinador divulgou a lista de relacionados e confirmou a presença do volante Thiago Mendes, desfalque nos últimos jogos com um problema no joelho, e do meia-atacante Maicosuel, que sentiu dores no púbis e precisou ser substituído no triunfo sobre o Vitória.

Já Buffarini, Morato, Wesley, Araruna e João Schmidt, recuperando-se de contusões, além de Rodrigo Caio e Cueva, que estão em suas respectivas seleções, seguem como desfalque no São Paulo.

Em meio a tantas ausências, a equipe deve ter novamente a presença de Éder Militão, que foi elogiado por sua atuação contra o Vitória e está confirmado para ser titular contra o Corinthians.

"Claro que rola uma ansiedade, mas nem tanto porque sou bem tranquilo. Estou feliz pela partida contra o Vitória, e agora vou mais confiante para o clássico que teremos pela frente. Será um jogo difícil, fora de casa, mas estou preparado", garantiu o defensor, que pode atuar como zagueiro e volante.

Confira a lista de jogadores relacionados do São Paulo:

Goleiros: Renan Ribeiro, Sidão e Denis.

Laterais: Bruno, Edimar e Junior Tavares.

Zagueiros: Lucão, Lugano, Douglas e Maicon.

Volantes: Éder Militão, Thiago Mendes e Jucilei.

Meias: Maicosuel, Cícero, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes.

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Léo Natel e Marcinho.