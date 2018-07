São Paulo divulga 'teaser' de novas camisas para pré-venda

Nesta quinta-feira, o São Paulo divulgou um 'aperitivo' das novas camisas produzidas pela fornecedora de materiais esportivos Under Armour. O novo uniforme, que será usado no Campeonato Brasileiro de 2015, já mostra algumas diferenças para o atual modelo e está disponível para pré-venda.

Pouco pode-se ver do novo uniforme principal. Porém, já é possível notar a 'volta' das cinco estrelas estampadas na camisa, que deixaram de ser usadas na parceria com a Penalty. As três estrelas vermelhas representam os Mundiais conquistados pelo time do Morumbi, enquanto as duas estrelas douradas representam o bicampeonato olímpico do saltador Adhemar Ferreira da Silva. No uniforme reserva, percebe-se que as listras pretas ficaram maiores.

Após uma série de polêmicas com a fabricante brasileira, o São Paulo decidiu antecipar o fim do vínculo com a Penalty em comum acordo. No ano passado, por exemplo, a empresa chegou a 'cravar' a aposentadoria de Rogério Ceni e lançou uma camisa comemorativa. Porém, o goleiro e capitão da equipe abandonou a ideia de pendurar as chuteiras e prorrogou seu contrato até agosto de 2015.

A gafe foi a 'gota d'água' para a ruptura da parceria. A fabricante estadunidense Under Armour pagará R$ 27 milhões por temporada ao clube em um contrato válido por cinco anos.