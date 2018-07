São Paulo diz não ter medo de perder Lucas na Justiça O São Paulo não tem pressa para renovar o contrato de Lucas nem teme ficar sem ele. O clube já ouviu do empresário do meia, Wagner Ribeiro, e do próprio jogador que sua vontade é continuar no Morumbi. O garoto não pretende criar caso, apesar de haver uma brecha para ele arrumar encrenca. Assim como Oscar, que entrou na Justiça no começo deste ano para se desvincular do São Paulo, Lucas foi emancipado por interferência do clube para assinar um contrato por cinco temporadas e não por apenas três quando completou 16 anos.