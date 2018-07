São Paulo diz não ter opção de reforço para o lugar de Alan Kardec

O atacante Alan Kardec, do São Paulo, será reavaliado nesta segunda-feira para saber a gravidade de lesão no joelho direito e por quanto tempo vai ficar fora do time. Mas caso seja desfalque por muito tempo, a diretoria do Tricolor admite não ter um nome pronto para contratar como substituto.

Se a gente fosse pensar em alguém, tinha que ser pelo menos do mesmo nível. Nós olhamos para os jogadores do Campeonato Paulista e não há ninguém que se destaque. Então, vamos seguir com o grupo que temos", admitiu neste domingo o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, em entrevista à ESPN.

Kardec marcou sete gols em 2015 e sentiu a lesão no primeiro tempo do jogo contra o San Lorenzo, na última quarta-feira, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores. Em comunicado, o São Paulo afirmou que o problema era preocupante, mas espera o local desinchar para fazer uma nova análise e detectar qual será o tempo de recuperação.

Para o setor, a equipe tem como opções Luis Fabiano, que tenta se recuperar de uma contratura na coxa, além de Alexandre Pato. Também fazer parte do elenco o garoto Ewandro, que tem sido escalado como titular, e Jonathan Cafu.