São Paulo diz que não compensava manter Alex Silva

"A direção avaliou o custo-benefício, a postura do atleta como profissional e o valor que seria pago", disse o novo diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Baptista, ao explicar porque Alex Silva foi liberado pelo clube. Ele, no entanto, não revelou os valores necessários para uma possível manutenção do jogador, já que o Hamburgo não aceita emprestar novamente - para contratá-lo em definitivo, teria que desembolsar algo em torno de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 8 milhões).

Apesar de ser ídolo da torcida são-paulina, Alex Silva se envolveu em muitas confusões nesta sua segunda passagem pelo clube e criou um desgaste interno. Ele chegou a faltar em treinos e criticou publicamente os dirigentes. Além disso, sua permanência envolveria altos valores. Por isso, o São Paulo resolveu desistir do jogador.

Mas, mesmo não contando mais com ele, o São Paulo já avisou que não irá facilitar a saída do zagueiro, antecipando uma rescisão contratual, caso seu destino seja algum clube rival - Santos e Corinthians estariam interessados em Alex Silva. "Não vamos antecipar a rescisão se for para um concorrente direto. Depois que encerrar o contrato, ele está livre para ir para onde quiser", afirmou Adalberto Baptista.