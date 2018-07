São Paulo diz ter chegado ao limite para ter Montillo

"Já chegamos ao nosso limite para negociar com o Cruzeiro", afirmou João Paulo de Jesus Lopes, ao comentar sobre os 6 milhões de euros (R$ 14,5 milhões) e mais três jogadores (Carlinhos Paraíba, Henrique e Jean) oferecidos por Montillo. "Achamos uma ótima proposta, mas o Cruzeiro acredita que o jogador vale mais."

Como não está disposto a vender Montillo, o Cruzeiro pede 15 milhões de euros para negociar o jogador com quem estiver interessado e não aceita receber nada abaixo disso. O Corinthians, por exemplo, já ofereceu 8 milhões de euros pelo meia argentino, mas a diretoria cruzeirense também recusou essa proposta.

Apesar da frustração por não ter conseguido Montillo, João Paulo de Jesus Lopes disse que o São Paulo deve oficializar nesta quarta-feira os primeiros reforços para a próxima temporada. "Devemos anunciar quatro ou cinco nomes", disse o dirigente, sem citar quais seriam os jogadores que já estão contratados.

Apesar do mistério do dirigente, o pacote de reforços do São Paulo tem o volante Fabrício (Cruzeiro), o zagueiro Edson Silva (Figueirense), o meia Maicon (Figueirense) e o zagueiro Paulo Miranda (Bahia). Além disso, a diretoria são-paulina também deve fechar com o lateral-esquerdo Cortês, um dos destaques do Botafogo.