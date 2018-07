São Paulo é a cidade-sede da Copa com a pior reputação, diz pesquisa

SÃO PAULO - O Reputation Institute, consultoria que atua na área de Gestão de Reputação, realizou, entre os meses de fevereiro e março deste ano, a pesquisa "A reputação das cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol 2014 no Brasil". Entraram no cômputo mais de quatro mil avaliações sobre as 12 cidades pesquisadas. Cada pessoa avaliou, além de sua cidade, mais uma com a qual tivesse alguma familiaridade.

A mensuração da reputação é baseada numa metodologia composta por uma valiação emocional, que considera o grau de estima, admiração, confiança e empatia das pessoas; e outra racional, produto das percepções sobre três dimensões: Ambiente Atrativo, Governo Efetivo e Economia Avançada. Nessas dimensões, são levados em contra atributos como a beleza da cidade, segurança e a confiabilidade de seus líderes. O resultado é apresentado na forma de um score que varia de 0 a 100.

Foram feitas perguntas como: As cidades-sede estão se preparando para o evento - investimentos em infraestrutura e turismo?

São Paulo apresenta o índice mais fraco de reputação: 54,32. A pesquisa apontou que Porto Alegre é a cidade que tem a melhor reputação na percepção de seus moradores, com a nota 68,19. Curitiba ocupa a segunda colocação, com 67,48, e Natal vem a seguir, com 66,33. Essas são as três cidades que alcançaram índices reputacionais superiores ao do Brasil (67,24).

Se serve como consolo, na avaliação dos não residentes, São Paulo sobe para a antepenúltima colocação (53,43). Em último e penúltimo lugar se situam Brasília (43,39) e Rio de Janeiro (49,23), respectivamente.Curitiba (66,15) e Porto Alegre (65,84) novamente encabeçam a lista, mas em posições invertidas.

Em 2013, quase todas as cidades alcançaram índices menores em comparação com 2012. São Paulo teve uma queda de 13 pontos. A única exceção foi Natal, que aumentou em seis pontos a sua reputação.

"A reputação é um grande diferencial, especialmente para as cidades. Compreender como esse atrativo é construído torna-se, portanto, um excelente ponto de partida para repensar posturas, políticas e ações de modo a construir a cidade desejada", diz a diretora executiva do Reputation Institute no Brasil, Ana Luisa de Castro Almeida.