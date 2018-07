São Paulo e Corinthians definem ataques para o clássico de última hora

São Paulo e Corinthians tiveram dez dias sem jogo para se prepararem exclusivamente para o clássico deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o ajuste principal para o confronto veio de última hora, e somente na antevéspera os técnicos definiram os atacantes titulares.

Luis Fabiano e Luciano tiveram presença confirmada apenas na tarde de sexta-feira, por diferentes motivos. O são-paulino precisou de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter condições de jogo. O departamento jurídico do clube entrou na quarta-feira com um pedido de efeito suspensivo da punição aplicada ao atacante por desrespeito ao árbitro no jogo com o Sport e a liberação veio após o treino de sexta-feira, o penúltimo antes do clássico.

Osorio garantiu ter escalado o atacante como titular ao longo dos quatro treinos secretos que comandou durante a semana, e confia que a indefinição não tenha atrapalhado Luis Fabiano nos últimos dias. "Ele me falou do quanto desejava e tem vontade de jogar contra o Corinthians", disse o colombiano.

A presença dele compensa o temor provocado pela ausência de Pato por questões contratuais, e tranquiliza o torcedor pelo bom retrospecto de Luis Fabiano contra o rival. O Corinthians é o segundo time que mais levou gols dele, atrás apenas do Vasco. Foram nove, incluindo um no último encontro, ainda pela Libertadores.

Do lado do Corinthians, Luciano ganhou a vaga de Vagner Love por deficiência técnica do companheiro. Love foi titular nos últimos nove jogos da equipe, mas não conseguiu aproveitar a sequência e já amarga seis partidas sem marcar. Até nos treinos Love vinha mal. Por isso, Tite resolveu dar uma chance para Luciano.

A mudança, segundo o treinador, deixa o jogo do Corinthians mais vertical. Tite costuma dizer que Luciano finaliza muito bem e "cheira gol". Vice-artilheiro do Corinthians em 2014 com 15 gols, nesta temporada ele tem sofrido com lesões e fez apenas três. Com fama de marcar somente no segundo tempo, quando sai do banco de reservas, seu maior desafio a partir de hoje será jogar bem desde o início. Acostumado a jogar pelas beiradas do campo, hoje vai atuar mais centralizado, entre os zagueiros.

A melhor fase de Luciano este ano foi com a seleção no Pan de Toronto. O atacante soube aproveitar o baixíssimo nível do torneio e foi o artilheiro da competição com cinco gols em quatro partidas.