São Paulo e Corinthians iniciam decisão do Paulista Feminino no sábado

São Paulo e Corinthians disputam a primeira partida pelo título do Campeonato Paulista Feminino neste sábado, às 11h, no estádio do Morumbi. O jogo de volta será no dia 16 de novembro, no mesmo horário, na Arena Corinthians.

LEIA TAMBÉM > Corinthians é campeão da Libertadores Feminina após bater a Ferroviária

O São Paulo venceu o último título estadual em 1999, e, 20 anos depois, volta a jogar uma final paulista. Vice-campeão em 2018, o Corinthians vem embalado pela conquista da Libertadores Feminina. Para a partida de ida, o acesso será exclusivo aos torcedores do São Paulo, conforme determinação do Ministério Público Estadual. O jogo de volta será exclusivo aos torcedores corintianos.

Para chegar à decisão, o São Paulo venceu o Santos nas semifinais: 3 a 2 na partida de ida e empate por 2 a 2 na volta. O Corinthians passou pela Ferroviária com goleadas de 4 a 1 primeira partida e 5 a 1 na segunda.

Neste ano, os dois finalistas do Estadual ainda não se enfrentaram, já que no Paulista estavam em chaves distintas e disputaram o Brasileirão em séries diferentes. O São Paulo disputou a A-2 do Nacional, sagrando-se campeão contra o Cruzeiro, e o Corinthians jogou a A-1, sendo vice-campeão ao perder a final para a Ferroviária.

Os destaques da final do Paulista são as jogadoras que disputaram a Copa do Mundo da França este ano. Pelo São Paulo, a atacante Cristiane voltou a jogar, depois de se recuperar de lesão sofrida durante o Mundial e é a grande esperança de gols. No Corinthians, a lateral-esquerda Tamires tem tido atuações importantes pelo time alvinegro desde sua chegada ao Parque São Jorge na metade do ano, depois de jogar no futebol da Dinamarca.

São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo

A decisão do Paulista Feminino terá transmissão ao vivo pela TV Cultura, Rede Vida e SporTV. A Federação Paulista de Futebol exibirá os jogos nas plataformas digitais (Facebook, YouTube, Twitter e Mycujoo).

Ingressos para a decisão

Os bilhetes para os torcedores do São Paulo estão sendo distribuídos até esta sexta-feira em três pontos de retirada.

Estádio do Morumbi (10h às 17h)

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 (Bilheteria 3)

Estádio Conde Rodolfo Crespi (10h às 17h)

Rua Javari, 117 - Mooca

Estádio Anacleto Campanella (10h às 17h)

Rua Walter Tomé, 64 - São Caetano do Sul

*Somente cinco ingressos por CPF

Entrada no dia do jogo

A entrada no estádio será permitida com ingressos validados nas catracas dos portões 5 e 6. A entrega de ingressos para os torcedores PCD's (pessoas com deficiência) será no portão 17-B. É obrigatória a apresentação de documentos. O acompanhante de PCD, limitado a 1 (um), deverá retirar seu ingresso no mesmo local.