São Paulo e Corinthians querem se livrar de Alexandre Pato

Há cinco meses só havia um clube descontente com Alexandre Pato. Agora são dois: Corinthians e São Paulo. Os rivais que protagonizaram uma troca surpreendente em fevereiro têm novo pensamento em comum: vender o atacante ao futebol europeu é um bom negócio. O problema é que não há interessados.

De acordo com dirigentes do Corinthians, existem sondagens, mas não propostas oficiais. A última delas, segundo a imprensa italiana, partiu da Inter de Milão, principal rival do ex-clube de Pato, o Milan. O negócio não avançou.

Corinthians e São Paulo dividem o alto salário do atacante: R$ 800 mil por mês. E não está bom para ninguém. Pato não joga, portanto não se valoriza. O Corinthians, nessa situação, vê que é pouco provável que ele seja negociado nesta ou na próxima janela de transferências. E o São Paulo gasta R$ 400 mil por mês com um jogador que virou reserva e tem contrato até dezembro de 2015.

O Tricolor não está desesperado para se livrar dele, mas dificilmente não aceitaria liberá-lo por uma proposta abaixo dos 15 milhões de euros (R$ 45 milhões) estipulados por contrato. Assim que Pato chegou, a empolgação era tamanha que os dirigentes imaginavam que poderiam ficar com ele pagando um valor menor e acreditando no desejo do atacante de continuar no Morumbi.

O São Paulo ainda não enxerga Pato como um mico. Mas a empolgação com sua chegada já ficou no passado. Após um início promissor, com gols e atuações destacadas, ele foi perdendo espaço e agora amarga a reserva de Ademilson – que sofre com grande rejeição da torcida. Muricy Ramalho, um dos entusiastas da chegada de Pato ao Morumbi, não esconde o desânimo com o que enxerga como acomodação do jogador.

Um dos motivos alegados para que Pato não venha rendendo o que se espera é o fato de ser escalado muito à direita do ataque, quase como um ponta. Além de ficar longe do gol, ele precisa se dedicar demais à marcação e já mostrou não ter facilidade para isso. A chegada de Alan Kardec e Kaká reduz ainda mais seu espaço no elenco.

Por enquanto a torcida ainda tem paciência com ele e o poupa de críticas mais pesadas. Pato foi alvo de fortes protestos da principal organizada do São Paulo, mas acabou até ganhando música ironizando o Corinthians. Ele ainda é um dos mais assediados pelos torcedores – especialmente as mulheres – e atende a todos com calma e sempre sorrindo. A amigos, no entanto, ele reclama por achar que as pessoas pegam muito no seu pé e exageram na “marcação” à sua vida dentro e fora de campo. Por isso, o desejo de voltar para a Europa começa a ficar cada vez maior.

Por contrato, o Corinthians pode vender Pato à revelia do São Paulo nesta janela de transferências caso receba uma proposta acima de 15 milhões de euros, valor que foi pago ao Milan. O São Paulo ficaria com 20% de um eventual lucro. Ainda por contrato, esse valor cai para 10 milhões de euros a partir da próxima janela de transferências.

DESVALORIZADO. Mas a verdade, de acordo com dirigentes do Corinthians, é que se algum clube europeu se dispusesse a pagar agora 10 milhões de euros (R$ 30 milhões) o atacante seria vendido imediatamente. Nesse caso, o Corinthians seria obrigado a entrar em contato com o São Paulo. E seria necessário que os clubes entrassem num acordo, o que não seria difícil.

Pato está emprestado ao São Paulo até dezembro de 2015, mas tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2016. Nenhum dirigente do Alvinegro crê em um eventual retorno do atacante.

Pato foi comprado pelo Corinthians logo depois da conquista do Mundial de Clubes, em dezembro de 2012. Foi a maior contratação da história do futebol brasileiro, mas para o clube a negociação se transformou num dos maiores micos do clube.