São Paulo é dominado e perde 1ª semi da Sul-Americana

Começou com pé esquerdo para o São Paulo a luta por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Apático, o Tricolor foi presa fácil para o Nacional de Medellín e perdeu por 1 a 0. Com o tropeço, o time precisará vencer por dois gols de diferença na semana que vem para chegar à decisão contra Boca Juniors ou River Plate.

É verdade que dificilmente uma equipe chega a uma semifinal por acaso e com o Nacional não haveria de ser diferente. O time tem qualidade no trato com a bola e é muito forte fisicamente, mas quem esperava uma forte pressão no início se surpreendeu com a postura tranquila e que em nada coincidia com a tônica dos mata-matas, onde partir para cima do visitante é quase uma obrigação.

Tal panorama oferece dois caminhos ao oponente: contenta-se em “controlar o jogo” e se arriscar pouco ou tomar as rédeas e tentar liquidar a fatura no primeiro jogo. O chute de Kaká logo aos seis minutos dava a impressão de que o Tricolor escolheria o segundo caminho, mas não passou de uma ilusão. Aos poucos os são-paulinos se mostravam mais interessados em cozinhar a partida e trazer a decisão para o Morumbi.

Acontece que tal estratégia implica em riscos poucas vezes calculados no oceano de imprevisibilidade que é o futebol, onde uma fagulha de segundo decide um jogo. E foram poucos os segundos de indecisão de Edson Silva que permitiram a Brian Ruiz ganhar na corrida e abrir o placar na saída de Rogério, aos 34 minutos.

É verdade que o árbitro Daniel Fedorczuk poderia ter mudado a sorte do jogo se não tivesse ignorado falta clara de Armani em Alan Kardec - lance até passível de expulsão do goleiro - e não invertesse o lateral que resultou no gol colombiano, mas nem isso explica a apatia. Cansaço? Talvez, mas contra o Emelec a equipe estava exaurida e ainda assim mostrou mais.

Uma explicação possível está na jornada infeliz de Ganso e Kaká, que nem de longe repetiram boas atuações recentes e pareciam perdidos em campo. O camisa 8 ao menos chamou o jogo. Ganso nem isso.

SONO

Sem ligação no meio e com apoio tímido nas laterais, o time simplesmente não conseguia trabalhar a bola e oferecer o mínimo perigo ao rival, que por sua vez seguiu martelando no segundo tempo. Não fossem boas defesas de Rogério Ceni e a trave, o resultado teria sido de difícil reversão na quarta.

Muricy ainda tentou despertar o time da letargia promovendo a entrada de Osvaldo, mas o atacante não é um primor técnico capaz de definir uma partida. A velocidade, ponto alto do atacante, foi insuficiente para despertar os companheiros. Pato foi a campo com poucos minutos para mostrar serviço.

Quando o São Paulo percebeu que era possível fazer algo além de se defender era tarde demais. O Nacional já tinha o contra-ataque à sua disposição e por pouco não piorou ainda mais o cenário.

É possível virar e chegar à decisão? Sem dúvida, qualidade é algo que não falta e poucos times têm tantos nomes capazes de desequilibrar uma partida em um lampejo. Mas entrar em campo não bastará. Será preciso jogar futebol, algo que o Tricolor não fez em Medellín.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO NACIONAL 1 X 0 SÃO PAULO

ATLÉTICO NACIONAL - Armani; Najera, Henríquez, Murillo e Farid Díaz; Pérez, Diego Arias e Cardona; Berrío (Cardenas), Luis Ruiz (Guisao) e Copete (Valencia). Técnico: Juan Carlos Osorio.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Hudson, Rafael Toloi, Edson Silva e Michel Bastos; Denilson, Souza, Kaká (Osvaldo) e Paulo Henrique Ganso; Alan Kardec (Alvaro Pereira) e Luis Fabiano (Alexandre Pato). Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Luis Ruiz, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Daniel Fedorczuk (Fifa/Uruguai).

CARTÕES AMARELOS - Ruiz, Najera, Henríquez (Atlético Nacional); Hudson, Kaká (São Paulo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Atanásio Girardot, em Medellín (COL).