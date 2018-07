São Paulo e Flu não se acertam e melam troca entre Osvaldo e Wagner

SÃO PAULO - As conversas entre São Paulo e Fluminense não evoluíram e a troca entre Osvaldo e Wagner não vai mais acontecer. Os clubes, que caminhavam bem nas tratativas até então, não conseguiram evoluir nos detalhes envolvendo os jogadores e acabaram desistindo temporariamente do negócio.

Para trocar as Laranjeiras pelo Morumbi, Wagner teria que reduzir seu salário, fato que não agradou ao meia. Osvaldo, por sua vez, também não se mostrou entusiasmado com a possibilidade de mudar de ares e externou publicamente a contrariedade como a negociação foi conduzida sem que ele soubesse de nada que acontecia.

O São Paulo também precisava correr contra o tempo para registrar Wagner, já que o prazo de inscrições na Federação Paulista de Futebol acaba nesta terça-feira. O clube cogitou até proceder com a troca mesmo sem poder ter o jogador no Estadual e utilizá-lo apenas na Copa do Brasil - fato que já aconteceu com Alexandre Pato, por exemplo. No entanto, pôs o pé no freio e resolveu suspender as conversas.

A novidade é uma má notícia para Muricy Ramalho, que pediu à diretoria um substituto para Paulo Henrique Ganso, atualmente sem concorrência no elenco depois da saída de Jadson para o Corinthians. Ganso não tem repetido as boas atuações do segundo semestre do ano passado e já foi cobrado pelo treinador em mais uma oportunidade para ser mais efetivo.