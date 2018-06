São Paulo e Fluminense vão decidir fora duelos da 3ª fase da Copa do Brasil

Ainda que a segunda fase da Copa do Brasil não tenha sido concluída, o que acontecerá apenas na quinta-feira, a CBF já sorteou os mandos da próxima etapa da competição. E a entidade determinou, no evento realizado nesta quarta, que São Paulo e Fluminense vão definir seus confrontos como visitantes.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

Até agora, a Copa do Brasil tem 6 dos 20 participantes na terceira fase determinados: Ferroviário, Fluminense, São Paulo, CRB, Vitória e Náutico. Além disso, um confronto está determinado, entre São Paulo e CRB, sendo que o time paulista disputará o primeiro jogo em casa, no Morumbi, e o segundo no Rei Pelé, em Maceió.

A situação é a mesma do Fluminense, que vai encarar Juventude ou Avaí na terceira fase da Copa do Brasil, fazendo o segundo jogo no Sul do Brasil. Ainda contra adversário a serem determinados, Náutico e Ferroviário disputarão o primeiro duelo como mandante, enquanto o Vitória definirá a sua sede em casa.

Atlético Mineiro e Internacional vão entrar em campo nesta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. E se avançarem, a equipe de Belo Horizonte definirá o seu duelo em casa, enquanto o clube gaúcho vai decidir o seu futuro como visitante.

Após duas etapas disputadas em partidas únicas, a terceira fase da Copa do Brasil será realizada em dois jogos, tendo os dias 28 de fevereiro e 14 de março como datas-base para eles.

Confira como será a ordem dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, com os mandantes do jogo de ida aparecendo primeiro:

Atlético-PR ou Tubarão x Ceará ou Londrina

Goiás ou Boa x Coritiba ou Uberlândia

Ferroviário x Joinville ou Vila Nova

Fluminense x Avaí ou Juventude

Figueirense ou Oeste x Atlético-MG ou Botafogo-PB

Internacional ou Remo x Criciúma ou Cianorte

Ponte Preta ou Inter de Limeira x Paraná ou Sampaio Corrêa

São Paulo x CRB

Bragantino ou Altos-PI x Vitória

Náutico x Cuiabá ou Aparecidense-GO