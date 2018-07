São Paulo e Fluminense voltam a conversar sobre Sobis

SÃO PAULO - Embora seja uma negociação complicada, São Paulo e Fluminense iniciam uma reaproximação que pode levar Rafael Sobis ao Morumbi. O Tricolor das Laranjeiras tem sondado os paulistas para saber se ainda há interesse no atacante e informou que aceitaria conversar se houver troca de jogadores.

O São Paulo segue interessado no jogador, recomendado por Muricy Ramalho e que chegaria para formar dupla com Luis Fabiano, mas um dos maiores entraves para um possível acerto é seu elevado salário - cerca de R$500 mil, pagos integralmente pela patrocinadora. O Tricolor não aceita arcar com esses custos e só aceita conversar se o jogador estiver disposto a reduzir a pedida.

Atualmente o São Paulo conta apenas com Luis Fabiano, Ademilson, Osvaldo e Silvinho para o setor ofensivo e corre o risco de começar o Campeonato Paulista sem novidades. Aloísio, negociado com o Shandong Luneng, e Welliton, que retornou para o Spartak de Moscou, já deixaram o Morumbi.

“A possibilidade existe na medida que não contratamos um jogador a mais para o ataque. Vamos tentar trazer um jogador para jogar ao lado do Luis Fabiano completar o elenco”, afirmou o vice de futebol do clube, João Paulo de Jesus Lopes.