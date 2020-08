São Paulo e Grêmio negociam troca de Everton por Luciano

O São Paulo e o Grêmio negociam a troca de Everton por Luciano. Os dois atacantes têm sido reservas em seus respectivos times. As conversas são por uma transferência em definitivo de ambos os jogadores.

Aos 27 anos, Luciano já foi alvo do São Paulo. O técnico Fernando Diniz comandou o atacante no Fluminense e aprova a possível troca. O jogador tem contrato com o Grêmio até o fim de 2022 e chegaria ao São Paulo com vínculo válido pelo mesmo período.

Aos 31 anos, Everton tem sido pouco utilizado nesta temporada, tendo atuado em oito jogos e marcado um gol. Contratado em 2018, ele teve um bom início no São Paulo, mas sofreu com lesões e não conseguiu mais ter sequência. Ele tem contrato até junho de 2021 e também acertaria com o Grêmio pelo mesmo período.

Além do fator técnico, a possível troca aliviaria a folha salarial do São Paulo. Destaque do Flamengo até 2018, Everton recebe salário maior do que Luciano. Pelo Grêmio nesta temporada, o atacante atuou em 16 partidas e marcou três gols.

Por causa da negociação, Luciano não viajou a Fortaleza com o elenco do Grêmio para a partida contra o Ceará, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. Na última semana, o Grêmio vendeu o atacante Everton Cebolinha para o Benfica, de Portugal, e Everton pode se tornar nova opção para o técnico Renato Gaúcho para o setor do lado do ataque.

Luciano exercido a função de centroavante no Grêmio e é o reserva de Diego Souza. No São Paulo, porém, poderia ser opção também para o lado de campo, desfalcado por causa da venda de Antony para o Ajax, da Holanda.