São Paulo e Guarani empatam em 0 a 0 pelo Brasileirão

Dagoberto desvia a bola, que bate na trave; jogo fraco no Brinco de Ouro

SÃO PAULO - O São Paulo não passou de um empate sem gols com o Guarani na tarde deste domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que coloca a equipe tricolor na quinta posição provisória, com oito pontos. Já o time campineiro soma seis, na 13.ª colocação.

O resultado não foi considerado bom para os são-paulinos, já que a meta era terminar a rodada no G-4. Para Rogério Ceni, no entanto, a equipe não pode reclamar pelo futebol apresentado. "Nossa meta era entrar no G-4, mas não se pode falar nada, pois jogamos muito mal. O empate ficou de bom tamanho."

Empolgado com os últimos resultados no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, o São Paulo chegou ao confronto como favorito, mas pouco fez em campo para merecer algo mais do que o empate. O Guarani, que não pôde contar com Renan, Mazola e Roger - jogadores emprestados pelo São Paulo -, mostrou disposição, mas falta de criatividade no ataque para assustar o goleiro Rogério Ceni.

O empate fraco em Campinas ficou evidente logo nos primeiros minutos de jogo. Os dois times não criavam jogadas de ataque, e os passes errados no meio-campo irritaram os torcedores presentes ao Brinco de Ouro. E, assim, a primeira etapa só contou com apenas um bom lance, sendo este do São Paulo, Aos 33, Hernanes ficou na cara do gol, mas Douglas fez bela defesa.

Guarani 0 Douglas; Rodrigo Heffner , Fabão, Aílson e Márcio Careca; Maycon, Paulo Roberto , Baiano (Moreno) e Preto; Fabinho (Mário Lúcio)e Ricardo Xavier (Anderson Costa) Técnico: Vágner Mancini São Paulo 0 Rogério Ceni ; Renato Silva, Alex Silva (Marcelinho Paraiba) e Xandão ; Wellington , Jean, Hernanes, Jorge Wagner e Júnior César; Dagoberto (Fernandinho) e Fernandão Técnico: Ricardo Gomes Árbitro: Guilherme Cereta de Lima (SP) Renda: R$ 334.007,00 Público: 14.528 pagantes Estádio: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

A resposta do Guarani veio aos três minutos do segundo tempo, quando Baiano - destaque do jogo pela lado bugrino - chutou a bola na trave. Rogério Ceni, até então mero espectador, saiu assustado atrás do rebote, cometendo falta para evitar a continuidade do lance.

Apesar do bom lance bugrino, foi o São Paulo que comandou o restante da etapa final, graças ao meia Marcelinho Paraíba, que entrara no lugar do machucado Alex Silva. O jogador, criticado nesta temporada, fez boa jogada aos 21, mas a bola, após desvio de Dagoberto, caprichosamente toca na trave e não entra no gol. Mais dois bons chutes foram dados pelo jogador, mas o goleiro Douglas, bem posicionado, fez as defesas, garantindo o empate.

Agora, o São Paulo enfrenta o Goiás na quarta-feira, às 21h50, no Serra Dourada, enquanto o Guarani vai ao Rio para encarar o Vasco, na quinta, às 21 horas.

NOTAS

O São Paulo não perde para o Guarani, no Brinco de Ouro, há 13 anos, somando 15 vitórias e sete empates +++ Alex Silva sofreu um corte na cabeça, durante jogada na primeira etapa com Ricardo Xavier, e teve de ser substituído +++ São Paulo agora soma três rodadas sem sofrer gols.