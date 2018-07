São Paulo e Mônaco negociam transferência do meia Boschilia

O São Paulo e o Mônaco negociam a transferência do meia Boschilia, de 19 anos. O jogador, revelado nas categorias de base de clube, interessa ao clube francês, que quer fechar a contratação ainda nesta janela de transferências. O time do Morumbi é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta.

Boschilia chegou às categorias de base do São Paulo em 2012, vindo do Guarani. O meia é reserva no time do técnico Juan Carlos Osorio e no último domingo, contra o Cruzeiro, atuou como titular para substituir Ganso, que estava suspenso. Curiosamente o camisa 10 também já foi alvo do Mônaco.

O departamento de futebol do São Paulo já foi procurado pelo Mônaco para conversar sobre a transferência. Com dívidas, o clube do Morumbi está aberto a receber propostas e vender jogadores, como fez nas últimas semanas, quando confirmou as saídas do zagueiro Paulo Miranda e dos volantes Souza e Denilson.

Boschilia foi vice-campeão mundial com a seleção brasileira sub-20 neste ano, na Nova Zelândia. No ano o meia jogou 14 partidas e três gols. Neste terça-feira o jogador embarcou para Belo Horizonte junto o restante do elenco e deve ficar no banco de reservas para a partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.