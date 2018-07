São Paulo é o clube não-europeu mais valioso do mundo, aponta estudo

O São Paulo é o clube mais valioso das Américas, segundo lista da empresa inglesa de consultoria Brand Finance. O clube do Morumbi aparece na 43ª posição no valor de mercado com US$ 95 milhões (R$ 296 milhões) e, inclusive, supera o rival, Corinthians, que aparece cinco posições atrás.

O líder é o Manchester United, da Inglaterra, que tem como valor US$ 1,2 bilhão (R$ 3,7 bilhões), seguido pelo Bayern de Munique e o Real Madrid. O levantamento leva em consideração participações em torneios, fluxo de renda, ganho com transmissões, patrocínios, potencial de marketing, amplitude geográfica da ação da marca, além de outros fatores financeiros.

O Tricolor é o mais bem colocado entre os não-europeus da lista. Na divulgação anterior do ranking, em 2014, o Corinthians era quem parecia na liderança entre os clubes das Américas, na 36ª posição, enquanto o São Paulo era o 48º.

VISITA

O atacante Lucas, do Paris Saint-Germain, visitou nesta terça-feira o CT da Barra Funda. Revelado pelo São Paulo, o jogador esteve no Morumbi no último sábado para acompanhara a partida contra o Grêmio e aproveitou as férias no calendário europeu para rever ex-companheiros como Rogério Ceni, Rafael Toloi, Paulo Miranda e Luis Fabiano.