São Paulo é o primeiro clube a chegar aos mil pontos desde 2003 no Brasileirão

Além da vice-liderança, pelo menos provisória, do Brasileirão, o triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória na última terça fez o São Paulo alcançar uma marca expressiva. Tornou-se o primeiro time a somar 1.000 pontos na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro.

+ São Paulo aposta em intertemporada para voltar embalado em sequência difícil

Impulsionado pela conquista do tricampeonato consecutivo entre 2006 e 2008, o time soma 282 vitórias, 154 empates e 166 derrotas desde 2003, primeira edição do torneio neste formato. Neste tempo, foram 911 gols marcados e 666 sofridos.

Atrás do São Paulo na pontuação está o o Cruzeiro, com 958 pontos, o Santos, com 929 e o Corinthians com 902. Fecha o "Top 5" o Corinthians, com 902. Os dados foram levantados pelo clube tricolor.

Ranking de pontos do Brasileirão de 2003 a 2018:

1º São Paulo: 1.000

2º Cruzeiro: 958

3º Santos: 929

4º Corinthians: 902

5º Flamengo: 873

6º Internacional: 868

7º Fluminense: 860

8º Grêmio: 851

9º Atlético-MG: 817

10º: Atlético-PR: 790