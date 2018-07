São Paulo e Palmeiras acertam patrocínios pontuais

O São Paulo estampará, na barra das costas da camisa, a marca da escola de idiomas Yázigi, que já patrocina o Guarani e a Ponte Preta no estadual. Os valores do acordo com o time tricolor não foram divulgados.

Já o Palmeiras, terá, na barra da frente, a marca Tenys Pé Baruel, da empresa Baruel. Com isso, o camisa alviverde terá três patrocinadores no clássico, já que a FIAT, no peito e nas costas, e a Unimed, na barra das costas, são fixas.

Este será o segundo jogo do ano que o São Paulo terá patrocínio pontual. Contra a Linense, na estreia de Rivaldo, a bandeira de cartão de crédito VISA estampou sua marca na barriga da camisa. Atualmente, o clube do Morumbi só tem a BMG como patrocinador master.