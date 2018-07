São Paulo e Palmeiras fazem clássico em clima de decisão no Morumbi

São Paulo e Palmeiras fazem hoje um jogo especial. No lado alviverde, a partida pode representar um grande passo para se safar de vez do rebaixamento. No Tricolor, a não ser que Rogério Ceni mude de ideia e desista da aposentadoria marcada para o fim de ano, o clássico será o seu último no Morumbi. E pode ser também decisivo para o time continuar sonhando com a conquista do título.

Um tropeço pode representar um prejuízo muito grande para os dois lados. No São Paulo, pode significar o fim da esperança de ultrapassar o Cruzeiro. No Palmeiras, pode trazer de volta a ameaça de rebaixamento.

O cenário não é exatamente o que o Tricolor esperava. O empate com o Inter no meio de semana jogou uma ducha de água fria nas pretensões da equipe em pressionar o Cruzeiro, mas a vitória hoje pode colocar mais molho na disputa caso os mineiros não ganhem do Santos. "Não vamos desistir, é hora de fazer nossa parte e esperar para ver o que acontece", diz Luis Fabiano.

Caso vença o Palmeiras, o São Paulo pode ficar a um ponto da liderança, dependendo do desempenho do Cruzeiro na Vila Belmiro. Será preciso, porém, fazer o dever de casa e bater o rival, que patina na classificação e se vê mais uma vez flertando com as últimas posições.

No Palmeiras, a surpreendente derrota no Pacaembu para os reservas do Atlético-MG por 2 a 0 na rodada passada faz o time chegar com menos empolgação que o habitual.

"A equipe vinha em ascensão, mas a impressão no jogo contra o Atlético é que a gente se encontrou no vestiário e foi jogar, sem nunca termos nos visto. Isso preocupou um pouco, mas nada que possa tirar o nosso foco para esse grande jogo", assegurou Dorival Júnior.

REENCONTRO

Outro aditivo especial será o reencontro de Alan Kardec com o Palmeiras. Na primeira vez que enfrentou o ex-clube, o atacante foi o vilão e marcou o gol da vitória do São Paulo nos minutos finais. Apesar da saída turbulenta e das farpas disparadas por Paulo Nobre durante a negociação, Kardec é só elogios ao Alviverde.

"Aquilo passou, o que tenho que falar é que tenho muito carinho pelo torcedor do Palmeiras, que sempre me acompanhou e me apoiou. Tenho eterna gratidão pelos momentos que passei lá, mas e sou jogador do São Paulo e preciso pensar e me dedicar ao São Paulo."

Os palmeirenses não escondem a preocupação com o ex-companheiro. "O Alan Kardec tem muita qualidade, sabemos que não podemos vacilar com ele", disse Victor Luis.

Dono da vaga deixada por Alan Kardec, Henrique não tem decepcionado no Palmeiras. Pelo contrário. Ele começou a rodada como artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, e parece ter feito o torcedor esquecer do antigo ídolo. Já fez gol contra Corinthians, Santos e São Paulo este ano, assim como Kardec, que marcou também contra o São Paulo (quando ainda estava no Palmeiras).

Em relação aos times, Muricy aposta na manutenção da formação que empatou com o Inter. Apesar de poder contar com Rafael Toloi e Alexandre Pato, recuperados de problemas musculares, o treinador deve manter Paulo Miranda na zaga – além de já ter confirmado Luis Fabiano ao lado de Alan Kardec no ataque.

No Palmeiras, Dorival Júnior tem praticamente força máxima. Wesley está de volta, após cumprir suspensão contra o Atlético-MG. O problema é não contar com Valdivia, que está na seleção chilena. Felipe Menezes e Mazinho lutam pela vaga.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Hudson, Paulo Miranda, Edson Silva e Michel Bastos; Denilson, Souza, Ganso e Kaká; Alan Kardec e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

PALMEIRAS: Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Tobio e Juninho; Marcelo Oliveira, Victor Luis, Wesley e Felipe Menezes (Mazinho); Diogo e Henrique. Técnico: Dorival Júnior.

JUIZ: Marcelo Aparecido de Souza (SP).

LOCAL: Morumbi, em São Paulo.

HORÁRIO: 19h30.