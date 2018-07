São Paulo e Palmeiras fazem clássico focados na Libertadores

O Pacaembu não recebeu clássicos no ano passado e neste domingo será palco de um encontro entre São Paulo e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, em condições diferentes do comum. O jogo marcado para às 11h, a fase irregular dos times e o domingo de protestos fazem a partida ter uma tensão abaixo do normal.

A partida mudou de horário por recomendação da Polícia Militar (PM), para que não que coincidisse com o horário das manifestações contra a presidente Dilma Rousseff, marcadas para a parte da tarde. A antecipação deve fazer com que o clássico seja mais tranquilo.

"Tivemos a experiência que nos jogos pela manhã no Campeonato Brasileiro de 2015 que o público era mais de famílias e com menos consumo de álcool por parte dos torcedores", disse o tenente coronel da PM Luiz Gonzaga Oliveira Junior, responsável pelo policiamento em estádios da capital.

De acordo com ele, o efetivo será de cerca de 200 policiais, quantidade considerada normal, já que pela situação dos times, a presença de público não deve ser grande. O São Paulo teve agora uma média de 6,3 mil pagantes no Estadual.

O clássico ainda coincide com uma prova de rua nos arredores do estádio. A corrida teve a largada antecipada para não atrapalhar a chegada dos torcedores. Segundo a PM, o evento deve terminar até 9h30.

SECUNDÁRIO

Os dois times vão se enfrentar preocupados com a Copa Libertadores. Ambos têm compromissos como visitantes no meio de semana e devem poupar os jogadores que estiverem mais desgastados.

No São Paulo a lista de novidades deve ser grande. O técnico Edgardo Bauza prometeu no máximo até três titulares em campo. Reservas como João Schmidt devem ganhar chance.

Já o Palmeiras tem como atração o início da era pós-Marcelo Oliveira. Ainda comandado por Alberto Valentim, enquanto aguarda a chegada de Cuca, o técnico interino não quis dar pistas de quem vai jogar, mas avisou que pretende levar todos os jogadores que estiverem em boas condições físicas. Edu Dracena e Barrios, recuperados de lesão, ficam no banco.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Denis; Caramelo, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos; João Schmidt e Thiago Mendes; Wilder, Daniel e Rogério; Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza.

PALMEIRAS: Fernando Prass; João Pedro, Roger Carvalho, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Jean, Regis, Gabriel Jesus e Dudu; Cristaldo. Técnico: Alberto Valentim.

Juiz: Raphael Claus.

Local: Pacaembu.

Horário: 11h.

Transmissão: Pay-per-view.