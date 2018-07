São Paulo e Palmeiras jogam por afirmação dos técnicos

Vitória em clássico por si só já costuma ser um catalisador de bons momentos. Mas um duelo em que os dois times chegam prometendo uma fase melhor, ainda precisando de afirmação, o triunfo ou a derrota vira questão de senso de preservação. Personificados nas situações de Ricardo Gomes e Jorge Parraga, São Paulo e Palmeiras precisam vencer nesta quarta, às 20h30 (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), no Morumbi, para ganhar mais tempo para trabalhar em paz e evoluir no Campeonato Brasileiro.

A atuação do São Paulo nas duas partidas contra o Cruzeiro, pela Libertadores, serviu para amenizar as críticas ao trabalho do técnico e aos pedidos por sua demissão, baseados num desempenho claudicante do time tanto no torneio continental como também no Paulista.

Porém, as atuações nos clássicos nesta temporada ainda incomoda. Foram cinco clássicos e cinco derrotas. Dos quatro grandes, só o São Paulo não venceu seus maiores rivais na temporada. Ricardo Gomes minimiza o fato.

Já o Palmeiras não sofre desse mal. Muito pelo contrário. Talvez o ponto alto do time em 2010, tão conturbado até aqui, seja justamente as atuações em clássicos. Foram três confrontos, com duas vitórias palmeirenses. O problema é que isso não foi o suficiente para fazer com que o ambiente conturbado acabasse.

TIMES "ESPELHADOS" - Se as duas equipes vivem momentos distintos, em relação as equipes as semelhanças são enormes. Os vários desfalques de ambos os lados fizeram com que os treinadores resolvessem apostar no 3-5-2 e com seus atletas tendo funções semelhantes.

No São Paulo, Miranda e Rodrigo Souto estão machucados. No Palmeiras, os desfalques são Pierre e Marcos Assunção, suspensos, e Leó, machucado.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Alex Silva, Xandão e Richarlyson; Cicinho, Jean, Hernanes, Marlos e Júnior César; Dagoberto e Fernandão. Técnico: Ricardo Gomes.

PALMEIRAS - Marcos; Danilo, Maurício Ramos e Leandro Amaro; Vítor, Edinho, Márcio Arújo, Cleiton Xavier e Gabriel Silva; Lincoln e Ewerthon. Técnico: Jorge Parraga.

Árbitro: Marcelo Aparecido R. de Souza (SP).

Horário: 20h30 (de Brasília).

TV: Pay-per-view.

Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3.

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).