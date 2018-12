São Paulo e Palmeiras vão disputar sexta final da base em um mês

São Paulo e Palmeiras seguem disputando troféus com suas equipes de base e farão a sexta final num intervalo de praticamente um mês. Nesta quinta-feira, as respectivas equipes sub-20 passaram pelas semifinais da Copa RS, um dos principais torneios da categoria, e se encontrarão no domingo, às 16h30, na reedição da decisão do ano passado, no campo da PUC-RS, em Porto Alegre.

Os palmeirenses, que buscam o título inédito, eliminaram o Internacional nos pênaltis (8 a 7), após empate por 1 a 1 no tempo normal (gol marcado por Papagaio). O time tem a melhor campanha da competição, com cinco vitórias e um empate. Foram 21 gols marcados em seis jogos.

Já os são-paulinos tentarão o tetra da competição, vencida em 2015, 2016 e 2017, sobre Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras, respectivamente. Nesta quinta, passaram pelo Vasco por 2 a 1, de virada, com gols de Gabriel Sara e Diego.

Recentemente, pela mesma categoria, o São Paulo conquistou a Supercopa em cima do arquirrival dentro do Allianz Parque. Anteriormente, o Choque-Rei fora também protagonista de quatro finais de Campeonato Paulista. No sub-17 e sub-13, deu Palmeiras. No sub-15 e sub-11, os tricolores levaram a melhor.