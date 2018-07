São Paulo e Santos buscam a 1.ª vitória no Brasileirão São Paulo e Santos estão no meio de disputas importantes pela Copa Libertadores da América e pela Copa do Brasil, respectivamente, mas esquecem momentaneamente destes compromissos e buscam neste domingo, em seus domínios, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que tem a sequência da segunda rodada com a realização de sete partidas.